Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dört çocuğunun gözü önünde önce eşini sonra kendisini vurarak öldürdü! En büyük çocuk ebeveynlerinin cansız bedenini buldu

    Dört çocuğunun gözü önünde önce eşini sonra kendisini vurarak öldürdü! En büyük çocuk ebeveynlerinin cansız bedenini buldu

    24.12.2023 13:11 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde 39 yaşındaki Blase 5 çocuğunun annesi 34 yaşındaki eşi Brooke Raia'yı silahla vurarak öldürdü. Ardından ise Blase dört çocuğunun gözü önünde kendi canına kıydı. Çiftin beş çocuğunun en büyüğü işten eve geldikten sonra anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşarak durumu polise haber verdi.

    Dört çocuğunun gözü önünde önce eşini sonra kendisini vurarak öldürdü! En büyük çocuk ebeveynlerinin cansız bedenini buldu

    MYNET-DIŞ HABERLER 39 yaşındaki Blase ve 34 yaşındaki Brooke Raia'nın Greenwood'daki evlerinin bodrumunda akşam 7 civarında tartıştıkları iddia edildi. Dört çocuğunun gözü önünde tartışmaları bir anda alevlenen çift kabusu yaşadı. Blase, tabancayla vurarak öldürdü ve daha sonrasında yine aynı silahla kendisine ateş ederek hayatına son verdi.

    ÇOCUKLARI BULDU

    2

    Logan İlçesi Polis Şefi Dave Hoover Altoona Mirror'a yaptığı açıklamada, çiftin cansız bedeninin olaydan yaklaşık yarım saat sonra işten eve dönen büyük çocuk tarafından bulunduğunu söyledi. Polis henüz olayın sebebini belirleyemedi ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

    Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

     Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

    Havalaanında çırılçıplak kaldı! Paylaşımı pahalıya patladı

     Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

    Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

     "Göbek atalım ya" şarkısı viral oldu! Sevgilisine söyletince...

    "Göbek atalım ya" şarkısı viral oldu! Sevgilisine söyletince...


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarzıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi! Beğeni topladıTarzıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi! Beğeni topladı
    Okulun bahçesinde bulundu! Herkes panikle kaçtı... Gerçek bambaşka çıktıOkulun bahçesinde bulundu! Herkes panikle kaçtı... Gerçek bambaşka çıktı
    Büyük beden fenomen viral oldu! "Göbeğin tatlı görünüyor"Büyük beden fenomen viral oldu! "Göbeğin tatlı görünüyor"
    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Amerika
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.