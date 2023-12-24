Dört çocuğunun gözü önünde önce eşini sonra kendisini vurarak öldürdü! En büyük çocuk ebeveynlerinin cansız bedenini buldu

MYNET-DIŞ HABERLER 39 yaşındaki Blase ve 34 yaşındaki Brooke Raia'nın Greenwood'daki evlerinin bodrumunda akşam 7 civarında tartıştıkları iddia edildi. Dört çocuğunun gözü önünde tartışmaları bir anda alevlenen çift kabusu yaşadı. Blase, tabancayla vurarak öldürdü ve daha sonrasında yine aynı silahla kendisine ateş ederek hayatına son verdi.

ÇOCUKLARI BULDU

Logan İlçesi Polis Şefi Dave Hoover Altoona Mirror'a yaptığı açıklamada, çiftin cansız bedeninin olaydan yaklaşık yarım saat sonra işten eve dönen büyük çocuk tarafından bulunduğunu söyledi. Polis henüz olayın sebebini belirleyemedi ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.







