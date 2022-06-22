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Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

22.06.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 6 kişi de yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Ömer Öztunç idaresindeki 06 CGE 443 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Kadir K. yönetimindeki 27 AGF 302 plakalı tırla çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Öztunç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öztunç'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

- Kazada 6 kişi de yaralandı

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

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trafik kazası Gaziantep

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