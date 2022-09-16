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Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

16.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da düzenlendi.

Ankara Örnek Stadı'nda gerçekleşen organizasyona, tüm illerdeki gençlik merkezi üyesi 18-29 yaş aralığında erkek ve kadın birer sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Lideri Ramazan Demirhan, Türkiye'nin her ilinden gençleri bir araya getirdiklerini dile getirerek, "Gençlik merkezlerimizde geleneksel okçuluk eğitimleri vermeye başladık. Bu eğitimler neticesinde de bugün bunların meyvelerini almaya başladık. Başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz çünkü onun katkıları büyük." diye konuştu.

Turnuvaya Malatya'dan katılan Fatmanur Birişik, 5 yıldır gençlik merkezlerinde yer aldığını belirterek, "Geleneksel okçuluğu lise zamanında gençlik merkezlerinde tanıdım. Çok güzel bir atmosfer, her şey çok güzel. En başından beri hep yapmak istediğim bir spordu. Birçok sporla uğraştım ama burada o hak nidalarını duymak çok güzel oluyor. Özellikle desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik liderlerinden Hasret Altun Saka da organizasyonun önemine vurgu yaparak, "Kendimizi geleneksel Türk okçuluğunda geliştirdik. Bakanımızın çalışmalarıyla, sporun tabana yayılmasıyla ve yapmış olduğu politikayla gençlik merkezlerimizde geleneksel Türk okçuluğunu yaygınlaştırdık. Kendilerine, hem gençlik merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız olarak hem de sporcu yetiştiren bir antrenör olarak teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

Gençlik Merkezleri Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, Ankara'da yapıldı

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