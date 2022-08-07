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Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

07.08.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alındığı ifade edilerek, ihbar alınan bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü’nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk etapta yapılan çalışmalar sonucunda AFAD ekiplerimizce, Keşap ilçesi Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba-oğul, bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap ilçesi Küçükgeriş köyünde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır. Keşap - Karabulduk Karayolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır. Keşap ilçesi ve çevresinde meydana gelen heyelanlardan dolayı köy ve mahalle yolları kapanmış olup, Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanmıştır."

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

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Anahtar Kelimeler:
Giresun heyelan sağanak yağış

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