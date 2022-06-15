YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

15.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

GİRESUN (AA) - Yaz sezonuyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Giresun yaylaları, doğada huzur bulmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Karların erimesi ve doğanın canlanmasıyla eşsiz manzaralar sunan Dereli ilçesindeki Kümbet ve Kulakkaya yaylaları, uçsuz bucaksız ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçileri kucaklıyor.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, gazetecilere, bu ay itibarıyla turizm bölgelerinde hareketlilik yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık iki yıldır turizm tesislerinin sessiz kaldığını belirten Şenlikoğlu, yaz sezonunda salgının etkisinin düşmesiyle ziyaretçi sayısında ciddi artış beklediklerini dile getirdi.

Şenlikoğlu, yaylaları ziyaret edenlerden doğaya karşı duyarlı olmalarını isteyerek, şöyle devam etti:

"Gelen misafirlerimizin doğa ile baş başa kalacağı sessiz ve sakin ortamların sağlanmasına dikkat etmemiz lazım. Bu konuda hem gelen misafirlere hem yöre insanına görevler düşüyor. Burada kirlilik yaratmadan, bu bölgelerde potansiyeli koruyarak ciddi gelir elde etmemiz lazım. Bölgemizde her şey var, yağmur var, güneş var, bir günde üç mevsimi yaşadığımız oluyor. İnsanların zaman geçirecekleri uçsuz bucaksız alanlar var."

Büyük kentlere göçün tersine dönmesi, yöre insanının memleketinde kalması gerektiğini kaydeden Şenlikoğlu, bunun için turizmi çok önemsediklerini söyledi.

Kümbet Yaylası'na 5 kilometre mesafedeki Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki otelin Müdürü Durmuş Coşkun ise beklentilerinin bu yıl yüksek olduğuna işaret ederek, salgın nedeniyle özellikle doğa turizmine talep olduğunu, bu yıl yüzde 90 doluluk oranı beklediklerini aktardı.

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Giresun'un doğa harikası yaylalarında turizm hareketliliği başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:47
Sabah
04:47
Öğle
12:32
İkindi
16:31
Akşam
20:07
Yatsı
21:57
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Saman nezlesine 'sıcak' reçete: Düzenli olarak sevişin

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.