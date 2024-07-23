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  4. Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek paylaştı! Lüks evi hayran bıraktı

Gizem Karaca "Konumuz huzur" diyerek paylaştı! Lüks evi hayran bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.07.2024 09:08
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2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca, evlilikten sonra İstanbul'dan ayrılarak Ege'de yaşamaya başlamıştı. Doğa ile iç içe yaşayan güzel oyuncu lüks evinden paylaşım yapınca beğeni topladı.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj', 'Safir' gibi projelerle tanınan Gizem Karaca bir süre önce İstanbul'daki evinden taşınıp İzmir'e yerleşmişti.

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Lüks eviyle sık sık gündeme gelen Gizem Karaca paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor.

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Gizem Karaca son olarak evinden bir paylaşım yaptı. "Konumuz huzur" diyerek lüks detaylara sahip villasından paylaşım yapan Karaca'nın evi hayran bıraktı.

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EŞİ İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Doğa ile iç içe yaşayan Karaca eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul’u sevmiyor, ben onu İzmir’den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya’da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" dedi.

Açıklamaları sonra Gizem Karaca'nın lüks evi de merak edildi. Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim" dedi.

2016'da arsa aldıklarını ve 2019'da evi bitirdiklerini söyleyen güzel oyuncu "Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" dedi.

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Gizem Karaca
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