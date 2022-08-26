Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanması sosyal medyada tartışma yarattı.
Kimi kararın haklılığını dile getirirken, kimisi de haksız bir karar olduğunu düşünmekte.
"ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜK ERDEMDİR"
Gülşen'in tutuklanma kararına ünlü isimler de sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı Hadise, alınan kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çok üzgünüm… Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz çünkü insanız! Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi." sözleriyle tutuklama kararına tepki gösterdi.
"KARISINI DÖVEN ADAMLARI GÜLŞEN'İN TUTUKLANDIĞI GİBİ TUTUKLASALARDI..."
Sözlerine devam eden Hadise, "Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren, 'iki ay yatar çıkarım' diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen’in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?" diyerek Gülşen'e destek oldu.
GÜLŞEN'E ÜNLÜLERDEN DESTEK
EDİS: CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ BENİ YIKMIŞTIR
Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, Gülşen'in cezaevine gönderilmesinin ardından duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi. Edis paylaşımında "Üzüntüm tarifsiz. Herkesi ve her şeyi anlayabilmekle beraber bir sanatçının, yakın arkadaşım olan meslektaşımın söylemlerinden ötürü cezaevine gönderilmesi beni yıkmıştır. Arkadaşımın samimi beyanlarına inanıyorum. Türk adaletinden kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ BOŞUNA ALKIŞLAMAYIN, AHLAK BU DEĞİL ASLA"
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ala Tokel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ben linçlenmekten korkmadım, hiç bir zaman şimdi de korkmuyorum. Bir kereden bir şey olmaz diyeni tutuklamadınız. 10 yaşındaki kıza tecavüz eden babasını delil sayılmaz diye tutuklamadınız. Ümitcan Uygun'u 2. cinayetinde dna'sına rağmen zar zor aldınız. Şimdi boşuna alkışlamayın. Ahlak bu değil asla değil"
OĞUZHAN UĞUR:
YouTube'da yaptığı yayınlarla gündemde olan Oğuzhan Uğur şu ifadeleri kullandı:
"Ne şaşırıyorsunuz? Herkesin emin olduğu, olmasına rağmen sustuğu bir konu daha tescillenmiş oldu. O kadar. Kanunları kitaplara, özgürlüğü posterlere, fikirleri tweetlere mahkum ettik. Her şey gözümüzün önünde oldu. Öyle izledik. Ne şaşırıyorsunuz? Şaşıranın aklından şüphe ederim"
"TUTUKLAMAK NEDİR YAHU? İNANILIR GİBİ DEĞİL!"
Armağan Çağlayan ise "Tutuklamak nedir yahu? İnanılır gibi değil! Zaten görüntüler var. Söylediğini kabul ediyor. Sulh ceza hakimi delil karartacağına hükmettiyse demek! Karartılacak delil mi var ki?" dedi.
MABEL MATİZ:
"Gülşen derhal serbest bırakılmalı. #FreeGülşen
Okuyucu Yorumları 0 yorum