Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanması sosyal medyada tartışma yarattı.

Kimi kararın haklılığını dile getirirken, kimisi de haksız bir karar olduğunu düşünmekte.

"ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜK ERDEMDİR"

Gülşen'in tutuklanma kararına ünlü isimler de sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı Hadise, alınan kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çok üzgünüm… Hepimiz insanız, yanlışlar ve hatalar yapabiliriz çünkü insanız! Özür dilemek, özür dileyebilmek büyük bir erdemdir ki özür dilendi." sözleriyle tutuklama kararına tepki gösterdi.

"KARISINI DÖVEN ADAMLARI GÜLŞEN'İN TUTUKLANDIĞI GİBİ TUTUKLASALARDI..."

Sözlerine devam eden Hadise, "Size soruyorum, kadınları vahşice öldüren, 'iki ay yatar çıkarım' diyen adamları, çocuklarının yanında karısını döven adamları bugün Gülşen’in tutuklandığı gibi tutuklasalardı kaç tane kadın bugün hayatta olurdu?" diyerek Gülşen'e destek oldu.