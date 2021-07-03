GÜNCELLEME 2 - Düzce'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Düzce'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Akçakoca ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yerler su altında kaldı.

İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nı ziyaret etmeye gelen bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı.

Öte yandan 2019 yılının temmuz ayında yaşanan selde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de bazı yerler su altında kaldı.

Esmahanım'da kıran deresinin taşması sonucu köyde iki mahalleyi birbirine bağlayan yolun suyla kaplanması sonucu 4 evdeki 16 kişi, jandarma, AFAD, UMKE, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Düzce İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneği, Afet Gönüllüleri Derneği ve diğer gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden alındı.

Su baskını yaşanan yerlerde ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışma yürütüyor.

Öte yandan bazı besi çiftliklerinde kanatlı hayvanlar telef oldu.

- "Herhangi bir can kaybı söz konusu değil"

Düzce Valisi Cevdet Atay, su baskınından etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Vali Atay, AA muhabirine, bölgenin yoğun yağış aldığını belirterek "Herhangi bir can kaybı söz konusu değil." dedi.

İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nda mahsur kalanların olduğu ihbarına ilişkin Atay, "Arkadaşlar bana, 'mağarada 3 veya 4 kişi varmış, onları aldık' dediler. Herhangi mahsur kalan yok şu an." ifadesini kullandı.

Atay, ekiplerin iş makineleriyle bölgelerde teyakkuz halinde olduğunu dile getirerek "Bazı ekinlerin su altında kaldığı bilgisi geldi. Bunlar rahatça üstesinden gelebileceğimiz konular." dedi.