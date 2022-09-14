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  4. GÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

14.09.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valisi Orhan Tavlı: - "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır" YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ula ilçesine bağlı Ataköy mevkisi Gökova Kozlukuyu'daki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 6 dozer ve 400 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Günün ilk ışıklarıyla 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlanan yangın kontrol altına alındı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, gece boyunca etkin mücadele yürütüldüğünü, ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

GÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

- Muğla Valisi Orhan Tavlı: - "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır" YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Muğla orman yangını

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