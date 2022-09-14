GÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, gece boyunca etkin mücadele yürütüldüğünü, ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

- Muğla Valisi Orhan Tavlı: - "Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır" YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

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