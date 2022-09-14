GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. 15 araçla müdahale ediyoruz. Vatandaşlar ve güvenlik güçlerimizin desteğiyle çalıştık. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada, çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

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