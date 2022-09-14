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GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

14.09.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü.

Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge ve Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. 15 araçla müdahale ediyoruz. Vatandaşlar ve güvenlik güçlerimizin desteğiyle çalıştık. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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yangın Adıyaman orman İtfaiye

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