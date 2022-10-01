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GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

01.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gölbaşı orman yangını

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:22
İkindi
15:41
Akşam
18:18
Yatsı
19:33

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Cumartesi

Zeynep Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Fatih Eczanesi
Besni
Turanlı Eczanesi
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