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GÜNCELLEME - Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

11.06.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: - "Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız şu anda gerekli incelemeleri yapıyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Dursunbey ve Kepsut ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri hastane morglarına götürüldü.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettikleri öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, vinç yardımıyla kaza yerinden alındı.

Ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

- Vali Hasan Şıldak kaza yerinde inceleme yaptı

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kazanın, Kepsut-Dursunbey kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldiğini belirten Şıldak, "Bir süt nakil tankerinin, minibüsle kafa kafaya çarpışması sonucu maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Şıldak, yaralıların, hayati tehlikesi bulunanlar öncelikli olmak üzere gerekli müdahalesine başlandığını bildirdi.

Vali Hasan Şıldak, şöyle konuştu:

"Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız gerekli incelemeleri yapıyor. Vatandaşlarımızın şu anda yanındayız. Bütün ihtiyaçları giderilecek, tüm tedbirler gözden geçirilecek. Burada trafik yönünden, yol yönünden bir hata varsa bunları da inceleyeceğiz. Tüm trafik timlerimiz, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerimiz görevinin başında. Şu an biz de hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla ilgileniyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

GÜNCELLEME - Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

- Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: - "Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız şu anda gerekli incelemeleri yapıyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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trafik kazası

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