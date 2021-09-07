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GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda 69 şüpheli yakalandı

07.09.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 69 zanlı gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, daha önce gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlılardan elde ettiği bilgilerle soruşturmayı derinleştiren cumhuriyet savcısının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gemlik merkezli, il genelinde 50 adrese, özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 850 polis tarafından "şafak" vakti baskınlar yapıldı.

Soruşturmayı yürüten savcının yönettiği operasyonda, kapılar "koçbaşı" ile kırılıp evlere girilerek gerçekleştirilen aramalarda narkotik dedektör köpekleri de kullanıldı.

Söz konusu adreslerde, yastık ve valiz gibi "zula" noktalarında saklanmış uyuşturucular ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 69 şüphelinin işlemleri sürüyor.

GÜNCELLEME - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda 69 şüpheli yakalandı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Bursa'da 850 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu
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