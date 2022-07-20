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  4. GÜNCELLEME - Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı

20.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİĞER ÇOCUĞUN DA CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Çivril ilçesinde iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, Hakkı B'nin cesedine sulama kanalında ulaşıldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer kayıp Rafet E'nin cesedini ise kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında buldu.

Rafet E'nin cesedi Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Olay

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

GÜNCELLEME - Denizli'de haber alınamayan iki çocuktan diğerinin de cesedine ulaşıldı

DİĞER ÇOCUĞUN DA CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

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