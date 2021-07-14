GÜNCELLEME - Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 kilogram sentetik uyuşturucu ve yolcu otobüsündeki valizde 1690 hormon ilacı ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, boş olarak geldiği beyan edilen tırı risk değerlendirilmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti.

Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi. Yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin bulundu.

Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.

Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

Valizde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü O.İ. ile valizinde hormon ilacı bulunan İ.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.