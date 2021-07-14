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  4. GÜNCELLEME - Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

GÜNCELLEME - Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

14.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 46 kilogram sentetik uyuşturucu ve yolcu otobüsündeki valizde 1690 hormon ilacı ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, boş olarak geldiği beyan edilen tırı risk değerlendirilmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti.

Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi. Yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin bulundu.

Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı.

Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

Valizde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü O.İ. ile valizinde hormon ilacı bulunan İ.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

- 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı ele geçirildi
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