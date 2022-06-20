GÜNCELLEME - Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan 2 işçiden biri öldü

Kütahya'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı.
Evliya Çelebi Mahallesi'nde Kütahya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında iki işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda işçilerden Mehmet Ali Kıyak'ı (42) yaralı olarak kurtaran ekipler, bir süre sonra da Ali Candan'ın (42) cansız bedenini toprak altından çıkarttı.
Yaralı işçi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya Valisi Ali Çelik ile İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Sıralı, olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.
- Toprak altından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı İŞÇİNİN KURTARILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ
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