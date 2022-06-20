GÜNCELLEME - Kütahya'da kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan 2 işçiden biri öldü

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda işçilerden Mehmet Ali Kıyak'ı (42) yaralı olarak kurtaran ekipler, bir süre sonra da Ali Candan'ın (42) cansız bedenini toprak altından çıkarttı.

Kütahya 'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri kurtarıldı.

- Toprak altından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı İŞÇİNİN KURTARILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

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