YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. GÜNCELLEME - Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

26.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kabazlı Mahallesi yakınlarında otluk ve ormanlık alanın bulunduğu sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Amirliğine bağlı 5 itfaiye, ilçe belediyelerinden su tankerleri ve iş makineleri yönlendirildi.

Arazinin yapısı nedeniyle ekiplerin ulaşmakta zorlandığı yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 uçak ve 3 helikopter de sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Yaklaşık 85 hektar alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.