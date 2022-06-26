GÜNCELLEME - Manisa'da otluk ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, bir su ikmal aracı ve ilk müdahale araçları, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Amirliğine bağlı 5 itfaiye, ilçe belediyelerinden su tankerleri ve iş makineleri yönlendirildi.

Kabazlı Mahallesi yakınlarında otluk ve ormanlık alanın bulunduğu sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

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