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GÜNCELLEME - Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

19.10.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüs sürücüsü gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, özel halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü ile 33 M 0444 plakalı minibüs, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bulvarda araçların geçişi bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı.

GÜNCELLEME - Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

- Otobüs sürücüsü gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı
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trafik kazası Gözaltı Mersin

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