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GÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

09.08.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Ordu Nefise Akçelik tünelindeki trafik kazasında hayatını kaybeden İhsan ile oğlu Erdem Tanrıver'in cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı.

Baba ve oğlu için Altınordu ilçesi Uzunmusa Mahallesi'ndeki Dua Düzü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İhsan ile Erdem Tanrıver'in cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Tanrıver ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ile vatandaşlar katıldı.

Kazada yaralanan İhsan Tanrıver'in eşi Münevver Tanrıver'in Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Hurşit Özcan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Perşembe Adliyesine sevk edildi. Özcan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Giresun'dan Samsun yönüne giden Hurşit Özcan (64) yönetimindeki Fındıkkale firmasına ait 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, dün Ordu Nefise Akçelik tünelinde Erdem Tanrıver'in (22) kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil ile çarpışmıştı.

Savrularak tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan İhsan Tanrıver (69) kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Münevver Tanrıver ise 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

GÜNCELLEME - Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu baba oğul

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