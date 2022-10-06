GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 360 kilogram esrar ve 354 kök Hint keneviri, havalı tüfek, kuru sıkı tabanca, 2 havalı tabanca, pompalı av tüfeği, 450 tabanca fişeği ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

- Operasyonda 360 kilo esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

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