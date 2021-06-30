Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar başladı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yaz ayıyla birlikte yurt genelinde yükselişe geçen hava sıcaklıkları, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının yüzde 20 civarında seyrettiği kentte, nem hissedilen hava sıcaklığının 2-3 derece kadar artışına neden oluyor.

Kentte sıcak havadan kaçmak isteyen çoğu vatandaş, parklara akın etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da park içerisindeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

- Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da da son günlerde etkili olan sıcak hava bunaltıyor.

Hissedilir derecede artan ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceyi aşıyor.

Kentte yaşayanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya gayret ediyor. Sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Bazı çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden kentteki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

- Kilis

Kilis'te de vatandaşlar, 37 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alan, parklarda ve havuzlarda serinliyor.

Bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Havuz işletmecisi İrfan Oylumluoğlu, AA muhabirine, salgın nedeniyle işlerinin geç başladığını, sıcaklar dolayısıyla vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Salgın kurallarına uygun olarak havuza sınırlı sayıda müşteri aldıklarını aktaran Oylumluoğlu, "Sıcaklar dolayısıyla elimizden geldiği kadar bütün gençleri serinletmeye çalışıyoruz. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için havuzumuzu tercih ediyorlar." dedi.

Sait Muhammed Ali de kentte havaların birden ısındığını, havuza girerek serinlediğini kaydetti.

- Adıyaman

Adıyaman'da 38 dereceyi aşan sıcaklıkta vatandaşlar gölgelik alan ve su kenarlarını tercih etmeye başladı.

Özellikle kentteki özel işletmelere ait havuzları tercih eden vatandaşlar buralarda yüzerek serinliyor.

Havuz işletmecisi Onur Sever, havaların sıcak olması dolayısıyla havuzlara ilginin arttığını, salgın kurallarına dikkat ederek müşteri kabul ettiklerini dile getirdi.