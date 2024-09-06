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Hadise'nin Beyonce piştisi Venedik Film Festivali'ne damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı... Işın Karaca kendini tutamadı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.09.2024 18:24
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Ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu Kerem Bürsin Venedik Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren ikilinin uyumu çok konuşulurken Hadise'nin Beyonce piştisi de gündem oldu. Şarkıcı Işın Karaca kendini tutamayıp Hadise'yi eleştirdi.

Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği Venedik Film Festivali'ne Türk ünlüler de katılım sağladı. Kırmızı halıda boy gösteren isimler arasında yer alan Hadise ve Kerem Bürsin aralarındaki uyum ile gündem oldu. Gecede bir diğer gündem ise Hadise'nin Beyonce piştisi oldu. Fiyatı dudak uçuklatan elbise kime daha çok yakıştı diye tartışılırken Işın Karaca da kendini tutamadı.

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BEYONCE PİŞTİSİ VENEDİK'E DAMGA VURDU!

Etkileyici sahne şovları ve hit şarkıları ile adından söz ettiren Hadise özel hayatı ile de magazin gündeminden düşmüyor. 

Sevilen şarkıcı geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile Venedik Film Festivali için İtalya'ya uçmuştu. 

Kırmızı halıda boy gösteren ikilinin aralarındaki muhteşem uyum dikkat çekti. 

Sevilen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kerem Bürsin arasında daha önce aşk yaşadıkları iddiası çıkmıştı.

Bürsin çıkan iddialara,"Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Hadise Işın Karaca Kerem Bürsin beyonce
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