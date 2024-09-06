Hadise'nin Beyonce piştisi Venedik Film Festivali'ne damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı... Işın Karaca kendini tutamadı

Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği Venedik Film Festivali'ne Türk ünlüler de katılım sağladı. Kırmızı halıda boy gösteren isimler arasında yer alan Hadise ve Kerem Bürsin aralarındaki uyum ile gündem oldu. Gecede bir diğer gündem ise Hadise'nin Beyonce piştisi oldu. Fiyatı dudak uçuklatan elbise kime daha çok yakıştı diye tartışılırken Işın Karaca da kendini tutamadı.