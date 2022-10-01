Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant'a, konaklamak ve günübirlik tatil için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu

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