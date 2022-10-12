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Hakan Çalhanoğlu, Barcelona'nın ayarlarıyla oynadı! İnanılmaz maçta 3-3'lük beraberlik çıktı, Lewandowski her şeyi yaptı...

12.10.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yine zirvedeydi. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde var olma maçında büyük şok yaşandı. Inter, zorlu rakibiyle İspanya'da 3-3 berabere kaldı. 90+1 'de maçta 3-2 geriye düşen Barcelona, Lewandowski'nin tarihi performansıyla sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Barcelona, son 16'ya kalma şansını sürdürdü, Inter ise ikinci sıradaki yerini korudu.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Barcelona ile Inter kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta İtalya'da Inter'e 1-0 mağlup olan Barcelona, bu kez kendi evinde 3-3'lük eşitliğe razı oldu. Lewandowski'nin 2 gol attığı mücadele izleyenlerin adeta nefesini kesti. Bu sonucun ardından Barcelona 4, Inter 7 puana ulaştı. Gruplardaki 5. maçlarda Inter, Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Barcelona ise Bayern Münih'i konuk edecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU, "KORKMUYORUZ" DEMİŞTİ

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Barcelona, Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü eski haline dönemedi. Hakan Çalhanoğlu'nun hafta başında yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan korkmuyoruz. Karşımıza kim gelirse gelsin galibiyet için sahaya çıkarız" demişti.

BARCELONA - INTER

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