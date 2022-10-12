Hakan Çalhanoğlu, Barcelona'nın ayarlarıyla oynadı! İnanılmaz maçta 3-3'lük beraberlik çıktı, Lewandowski her şeyi yaptı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Barcelona ile Inter kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta İtalya'da Inter'e 1-0 mağlup olan Barcelona, bu kez kendi evinde 3-3'lük eşitliğe razı oldu. Lewandowski'nin 2 gol attığı mücadele izleyenlerin adeta nefesini kesti. Bu sonucun ardından Barcelona 4, Inter 7 puana ulaştı. Gruplardaki 5. maçlarda Inter, Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Barcelona ise Bayern Münih'i konuk edecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU, "KORKMUYORUZ" DEMİŞTİ

Barcelona, Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü eski haline dönemedi. Hakan Çalhanoğlu'nun hafta başında yaptığı açıklamada, "Barcelona'dan korkmuyoruz. Karşımıza kim gelirse gelsin galibiyet için sahaya çıkarız" demişti.