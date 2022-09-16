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Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

16.09.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

GAZİANTEP (AA) - Şarkıcı Haluk Levent, Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Festival Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte Haluk Levent sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla yan yana söyleyen Haluk Levent'e hayranları cep telefonların ışıklarını da açarak eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına sanatçıya üzerinde ismi yazılı bir tepsi baklava hediye etti.

İkinci günü tamamlanan festival 18 Eylül'e kadar sürecek.

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi

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Gaziantep Haluk Levent konser

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