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Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

15.06.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yılport Samsunspor'da forma giyen Recep Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Recep Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

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