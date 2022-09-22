Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık yapıldı.
Antrenman öncesinde teknik direktör Demirel, oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.
İdmanda futbolcular ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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