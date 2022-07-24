Yavuz, sıcaklıkların artması dolayısıyla sahillerin dolduğunu vurgulayarak, "Hava sıcaklıklarının 35 ila 40 dereceye gelmesiyle sahiller dolu. Sahil otelleri hep dolu. Bu şekilde sezon devam ediyor." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

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