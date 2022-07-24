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Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

24.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinin bulunduğu Kuzey Ege sahilleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile tatilcilerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahilleri doldurdu.

Tatilciler, Edremit'in Altınkum, Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye'nin Ören, İskele, Öğretmenler ile Ayvalık'ın Sarımsaklı plajlarında yoğunluklar oluşturdu.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine, Kurban Bayramı sonrası yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

Yavuz, sıcaklıkların artması dolayısıyla sahillerin dolduğunu vurgulayarak, "Hava sıcaklıklarının 35 ila 40 dereceye gelmesiyle sahiller dolu. Sahil otelleri hep dolu. Bu şekilde sezon devam ediyor." diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

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