HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali

Final serisinin üçüncü ve son maçı, yarın aynı salonda yapılacak. Bu müsabakayı kazanacak takım, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

- Fenerbahçe: 67 - Gazişehir Gaziantep: 76 - Final serisinde durum 1-1'e gelirken, yarın yapılacak maçı kazanacak ekip şampiyon olacak

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