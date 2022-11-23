Henüz dakika 8'di! İlkay Gündoğan öyle bir şey yaptı ki... Almanlar şaştı kaldı

Bu sene Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu'nda oynanan Almanya Japonya mücadelesi ile sürdü. Oldukça hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 8. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

GOL OLDU AMA...

Dakikalar 8'i gösterdiği sırada Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan, orta sahada bir anda topu kaybetti. Daichi Kamada ile hızlı atağa çıkan Japon Milli Takımı topu sağ kanada taşırken, Ito'nun ortasında Daizen Maeda topu filelerle buluşturmayı başardı.

ALMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ!

Kısa süreli gol sevinci yaşayan Japonya yan hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı ile yıkılırken, İlkay Gündoğan'ın büyük hatası Alman futbolseverlerin tepkisini çekti.

KENDİSİNİ AFFETTİRDİ!

İlerleyen dakikalarda etkisini arttıran Almanya penaltı kazanırken, topun başına geçen İlkay Gündoğan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, kendisini de affettirmiş oldu.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntünler TRT1'den alınmıştır)