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  4. Henüz dakika 8'di! İlkay Gündoğan öyle bir şey yaptı ki... Almanlar şaştı kaldı

Henüz dakika 8'di! İlkay Gündoğan öyle bir şey yaptı ki... Almanlar şaştı kaldı

23.11.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu mücadelesinde Almanya ile Japonya karşı karşıya gelirken, hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 8. dakikasında oldukça ilginç bir pozisyon yaşandı. Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan orta sahada beklenmedik bir top kaybı yaparken Japonya golü bulsa da gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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Bu sene Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan E Grubu'nda oynanan Almanya Japonya mücadelesi ile sürdü. Oldukça hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 8. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

GOL OLDU AMA...

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Dakikalar 8'i gösterdiği sırada Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan, orta sahada bir anda topu kaybetti. Daichi Kamada ile hızlı atağa çıkan Japon Milli Takımı topu sağ kanada taşırken, Ito'nun ortasında Daizen Maeda topu filelerle buluşturmayı başardı.

ALMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ!

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Kısa süreli gol sevinci yaşayan Japonya yan hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı ile yıkılırken, İlkay Gündoğan'ın büyük hatası Alman futbolseverlerin tepkisini çekti.

KENDİSİNİ AFFETTİRDİ!

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İlerleyen dakikalarda etkisini arttıran Almanya penaltı kazanırken, topun başına geçen İlkay Gündoğan takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, kendisini de affettirmiş oldu.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntünler TRT1'den alınmıştır)

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