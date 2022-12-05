Her şey Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası oldu! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar, 3-3 biten Sırbistan maçında da 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu olurken, Dünya Kupaları'nda Sırbistan maçı öncesinde son sekiz maçını da kaybeden Kamerun'un tarihe geçmesine de Aboubakar engel oldu.