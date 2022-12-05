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Her şey Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası oldu! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vincent Aboubakar

05.12.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ve yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Joao Pedro'dan gelen sakatlık haberi can sıkarken, oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'de gerçekleştirilen hazırlık mücadelesinde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Joao Pedro için harekete geçilirken, gündeme gelen isim Beşikta'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar oldu. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kamerun forması ile boy gösteren golcü oyuncu Vincent Aboubakar, çıktığı 3 maçta 2 gol 1 asist ile adından söz ettirmeyi başarırken, son oynanan mücadelede Brezilya karşısında galibiyeti getiren golü kaydetmiş ancak bu galibiyet takımını elenmekten kurtaramamıştı.

ZIDANE SONRASI BİR İLK

ZIDANE SONRASI BİR İLK

Öte yandan Brezilyalı golcü bu karşılaşmada yalnızca attığı gol ile değil gördüğü kırmızı kartla da adından söz ettirdi. 81. dakikada sarı kart gören Aboubakar, golden sonra formasını çıkarması sonrasında 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu durum sonrasında Aboubakar, Zinedine Zidane'dan bu yana Dünya Kupası'nda bir maçta gol attıktan sonra kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

Vincent Aboubakar, 3-3 biten Sırbistan maçında da 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu olurken, Dünya Kupaları'nda Sırbistan maçı öncesinde son sekiz maçını da kaybeden Kamerun'un tarihe geçmesine de Aboubakar engel oldu.

Dünya Kupası'ndaki bu performansıyla en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aboubakar için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmezken daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarın sevgili olan Kamerunlu için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık karşılaşmasında Joao Pedro'un sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe , Ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor mevkine takviye yapmaya hazırlanırken, Aboubakar ismi gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir Türk takımı ciddi bir şekilde ilgileniyor ve durumunu araştırıyor.

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