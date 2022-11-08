'Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi!' Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor maçı sonrasında yaptığı paylaşım olay yarattı! Iker Casillas ve Carles Puyol'un ardından o da...

Fenerbahçe ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Avrupa gruplarından lider çıkan iki takımın mücadelesi Kadıköy'de oynandı. Büyük bir tempoya sahne olan karşılaşmayı kazanan takım Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.
Fenerbahçe'nin sol beki Ezgjan Alioski, 54. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına girdi. O sırada top ayağında olan İrfan Can Kahveci, ara pasıyla arkadaşını gördü.
Sivassporlu bir futbolcuyla ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye giren Alioski yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.
İrfan Can Kahveci, penaltıyı yaptıran arkadaşı Alioski'ye giderek tebrik etti ve maç sonunda bir paylaşımda bulundu.
Kahveci'nin Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda, "Hikayemizi anlatma zamanı geldi" ifadeleri yer aldı.
Bu ifadeyi ise dünyaca ünlü efsane futbolcu Carles Puyol, daha önce eşcinsel olduğunu açıklayan ve sonra şaka yaptığını dile getiren Iker Casillas'ın tweet'inin altına yorum olarak bırakmıştı.