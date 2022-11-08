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'Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi!' Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor maçı sonrasında yaptığı paylaşım olay yarattı! Iker Casillas ve Carles Puyol'un ardından o da...

08.11.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Penaltıyı ise ceza sahası içinde yerde kalan Ezgjan Alioski yaptırdı. O andan sonra arkadaşını tebrik eden İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı ise olay oldu.

Fenerbahçe ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Avrupa gruplarından lider çıkan iki takımın mücadelesi Kadıköy'de oynandı. Büyük bir tempoya sahne olan karşılaşmayı kazanan takım Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı.

MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM

İRFAN'IN ARA PASIYLA HAREKETLENDİ

İRFAN'IN ARA PASIYLA HAREKETLENDİ

Fenerbahçe'nin sol beki Ezgjan Alioski, 54. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına girdi. O sırada top ayağında olan İrfan Can Kahveci, ara pasıyla arkadaşını gördü.

YERDE KALDI, PENALTI GELDİ

YERDE KALDI, PENALTI GELDİ

Sivassporlu bir futbolcuyla ceza sahası içerisinde ikili mücadeleye giren Alioski yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını gösterdi.

MAÇ SONU PAYLAŞIM YAPTI

MAÇ SONU PAYLAŞIM YAPTI

İrfan Can Kahveci, penaltıyı yaptıran arkadaşı Alioski'ye giderek tebrik etti ve maç sonunda bir paylaşımda bulundu.

"HİKAYEMİZİ ANLATMA ZAMANI GELDİ"

"HİKAYEMİZİ ANLATMA ZAMANI GELDİ"

Kahveci'nin Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda, "Hikayemizi anlatma zamanı geldi" ifadeleri yer aldı.

CASILLAS VE PUYOL...

CASILLAS VE PUYOL...

Bu ifadeyi ise dünyaca ünlü efsane futbolcu Carles Puyol, daha önce eşcinsel olduğunu açıklayan ve sonra şaka yaptığını dile getiren Iker Casillas'ın tweet'inin altına yorum olarak bırakmıştı.

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