Hocaları "Biz aptalız" demişti! Avrupa basını Fenerbahçe-Rennes maçını böyle gördü

UEFA Avrupa Ligi 5 . hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başaran Fenerbahçe gruptaki liderliğini sürdürmeyi başarırken karşılaşmanın ardından konuşan Rennes oyuncusu Bourigeaud, “Biz aptalız. 3-0’dan maçı verdik, konuşmaya hakkımız yok" demiş, teknik direktör Bruno Genesio ise “Bu takımın teknik direktörü benim. Bir aptal varsa, o da benim." ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşmanın sonucu Fransa'da da geniş yankı bulurken, oldukça dikkat çeken başlıklar atıldı.

İŞTE FENERBAHÇE-RENNES MAÇI SONRASI AVRUPA BASINI