Hocaları "Biz aptalız" demişti! Avrupa basını Fenerbahçe-Rennes maçını böyle gördü

UEFA Avrupa Ligi 5 . hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başaran Fenerbahçe gruptaki liderliğini sürdürmeyi başarırken karşılaşmanın ardından konuşan Rennes oyuncusu Bourigeaud, “Biz aptalız. 3-0’dan maçı verdik, konuşmaya hakkımız yok" demiş, teknik direktör Bruno Genesio ise “Bu takımın teknik direktörü benim. Bir aptal varsa, o da benim." ifadelerini kullanmıştı.
Karşılaşmanın sonucu Fransa'da da geniş yankı bulurken, oldukça dikkat çeken başlıklar atıldı.
İŞTE FENERBAHÇE-RENNES MAÇI SONRASI AVRUPA BASINI
Rennes'li orta saha Bourigeaud: Biz aptalız! Fenerbahçe karşısında 3-0'lık farkı yakalayan ancak son anlarda gelen gollerle 3-3'lük beraberliğe engel olamayan Rennes'de moraller bozuk. (RMCSport)
Rennes: Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0 öne geçmeyi başaran Rennes maçın sonunda tabelada 3-3'lük skora razı oldu. (Sports.fr)
Rennes'e soğuk duş! Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti. (Foot11)
Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı! Maçın ilk yarım saatinde 3-0'lık farkı bularak rahatlayan Stade Rennais ikinci yarı varlık gösteremedi ve son anlarda yediği golle 3-3'e razı oldu. (Sudouest)
Rennes ikinci yarıda çözüldü! İlk yarım saatte 3-0'lık farkı bulan Rennes, Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. (Le Telegramme)