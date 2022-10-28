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Hocaları "Biz aptalız" demişti! Avrupa basını Fenerbahçe-Rennes maçını böyle gördü

28.10.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Temsilcimi Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelirken, Sarı-Lacivertliler 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılmayı başardı. Alınan bu sonuç Avrupa basınında da geniş yankı bulurken, Fransızlar karşılaşmanın ardından "İstanbul'da çılgın gece" başlığını attı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 5 . hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başaran Fenerbahçe gruptaki liderliğini sürdürmeyi başarırken karşılaşmanın ardından konuşan Rennes oyuncusu Bourigeaud, “Biz aptalız. 3-0’dan maçı verdik, konuşmaya hakkımız yok" demiş, teknik direktör Bruno Genesio ise “Bu takımın teknik direktörü benim. Bir aptal varsa, o da benim." ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşmanın sonucu Fransa'da da geniş yankı bulurken, oldukça dikkat çeken başlıklar atıldı.

İŞTE FENERBAHÇE-RENNES MAÇI SONRASI AVRUPA BASINI

Rennes'li orta saha Bourigeaud: Biz aptalız! Fenerbahçe karşısında 3-0'lık farkı yakalayan ancak son anlarda gelen gollerle 3-3'lük beraberliğe engel olamayan Rennes'de moraller bozuk. (RMCSport)
Rennes: Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0 öne geçmeyi başaran Rennes maçın sonunda tabelada 3-3'lük skora razı oldu. (Sports.fr)
Rennes'e soğuk duş! Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti. (Foot11)
Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı! Maçın ilk yarım saatinde 3-0'lık farkı bularak rahatlayan Stade Rennais ikinci yarı varlık gösteremedi ve son anlarda yediği golle 3-3'e razı oldu. (Sudouest)
Rennes ikinci yarıda çözüldü! İlk yarım saatte 3-0'lık farkı bulan Rennes, Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. (Le Telegramme)
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