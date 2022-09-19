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İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

19.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın çalışanları, üçüncüsü düzenlenen "Skywalkers" etkinliğinde buluştu.

İstanbul Havalimanı'nın açık otopark alanında organize edilen etkinliğin bu yılki teması "Merkezinde Değerlisin" olarak belirlendi. Yarın da devam edecek etkinlikte, bugün konserler, yarışmalar ve sahne performans gösterileri yapıldı.

Mersin Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla tanınan ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile oynadığı reklam filminin yönetmenliğini yapmasıyla bilinen Ümmiye Koçak, hayat hikayesini İGA çalışanlarıyla paylaştı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Teknoloji ve gelecek danışmanı Elif Çetin'in söyleşisi ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, konuşmasında, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışların yüzünde gülümseme gördüğünü belirten Samsunlu, "İnşallah bu iki günü sonuna kadar değerlendirirsiniz, eğlenirsiniz. İGA'lı olmayı hissedersiniz. Ben de bugün ve yarın ara ara geleceğim. Geldiğimden beri ilk beş dakikada gördüğüm heyecandan çok mutluyum. Hep aynı şekilde gülerek, azimle ve şirketimizi severek işimizi yapacağız. Çok çeşitli aktiviteler var. Bir sürü oyun, deneyim, yarışma sizleri bekliyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sonuna kadar tadını çıkartın." ifadelerini kullandı.

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

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