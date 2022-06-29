İGA, Uluslararası Havalimanları Konseyi iş birliğinde küresel havacılık eğitimleri verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) arasında Küresel Eğitim Anlaşması kapsamında "Eğitim Merkezi Akreditasyonu" imzalandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization- ICAO) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri ​​arasında düzenlenen "Global Küresel Uygulama Destek Sempozyumu 2022" devam ediyor.

Koronavirüs salgınının ardından havacılık sektörünün toparlanması, inovasyonu, esnekliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve operasyonel çözümleri desteklemek için en son dijital araçları, kilit girişimleri ve iş birliğine dayalı çabaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilen sempozyumda, 140 ülkenin katılımıyla havacılık dünyası bir araya geldi.

Sempozyum için İstanbul'a gelen ICAO ve ACI yöneticileri İstanbul Havalimanı'nı gezdi. Sempozyum kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda İGA ile ACI arasında Küresel Eğitim Anlaşması kapsamında Eğitim Merkezi Akreditasyonu imzalandı.

İGA'nın İstanbul Havalimanı'ndaki yönetim merkezinde düzenlenen imza törenine İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar da katıldı.

Sözleşme kapsamında, İstanbul Havalimanı, eğitim yapılanması İGA Academy üzerinden ACI'nın eğitim programının en yeni ortağı oldu. Sözleşmeyle ACI ve İGA bölgesel olarak belirlenmiş tüm kursları İGA'nın imkanlarıyla ACI tarafından akredite şekilde verebiliyor. Anlaşma gereği İGA, hem kendi personeline bu kursları verebilecek hem de başvuran diğer ülkelerden kursiyerlere eğitimi pazarlayabilecek.

- "Uluslararası bir eğitim programını ülkemize kazandırmış olduk"

Törende bir konuşma yapan Samsunlu, İstanbul Havalimanı işletmecisi olarak Türkiye'yi havacılık sektöründe başarılı bir şekilde temsil etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Havacılıkta kuralların önemine değinen Samsunlu, şunları belirtti:

"Havacılık sektöründeki kurallar son derece önemli ve bu kuralların öğrenilmesi aşamasında eğitim her zaman için büyük bir fark oluşturuyor. Bu yaklaşımla, ACI ile anlaşma imzalayarak uluslararası bir eğitim programını ülkemize kazandırmış olduk. Anlaşmayla dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olarak havacılık alanındaki bilgi ve tecrübemizi gelecek nesillere aktarıyor, sektörün gelişimine eğitim yoluyla destek oluyoruz."

- "Havalimanları sektörde çalışma sahasının yüzde 60'ını temsil ediyor"

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira, İstanbul Havalimanı'nın üye havalimanlarından biri olduğunu ve Kadri Samsunlu'nun da yakın zamanda ACI World Yönetim Kurulu üyeliğine getirildiğini hatırlattı.

Havalimanlarının yolcularına daha iyi hizmet verebilmesi için perspektiflerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Oliveira, "Hedefimiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde yolcu sayılarımızı iki katına çıkarmak. Havacılığın çatı kuruluşu olarak, ortak bir zemin oluşturabilmek adına havalimanları, ICAO ve diğer kuruluşlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalimanları sektörde çalışma sahasının yüzde 60'ını temsil ediyor. Bu nedenle eğitim programlarımızla sistemin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- " 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik görüşmelerimiz devam ediyor"

ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar ise havalimanlarının net sıfır emisyon hedefleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"ICAO olarak, küresel karbon emisyonunun azaltılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmaya yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sözümüzü tutmak için tüm teknik unsurlara sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Havalimanları ve hava yolu şirketleri, 2050'ye kadar net sıfır emisyon taahhüt ettiğini açıkladı. Bundan sonraki süreçte uzun vadeli hedeflerin hayata geçirilmesi için hükümetlere büyük bir sorumluluk düşüyor."

Konuşmaların ardından Luis Felipe de Oliveira tarafından Kadri Samsunlu'ya Eğitim Merkezi Akreditasyon sertifikası verildi.