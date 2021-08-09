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İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

09.08.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

MERSİN (AA) - Mersin'de, Toroslar Belediyesinin iğne oyası kursunda eğitim alan 2 erkek kursiyer, becerileriyle dikkati çekiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyayla Mahallesi'nde açılan iğne oyası kurslarına 2'si erkek 12 kursiyer katıldı.

İlkokul öğretmeni Oğuz Doğan (48) ve gıda mühendisi Ümit Alptürker (48) de Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezi atölyelerindeki kurslarda iğne oyası yapmayı öğreniyor.

Doğan ve Alptürker, hobi olarak başladıkları kursta yetenekleriyle kadınlara taş çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretmen Oğuz Doğan, iğne oyası kursunda Türk kültür ve geleneğinin en güzel şekilde yaşatıldığını ve bununla mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyaret amacıyla gittiği kursta yapılan çalışmalardan etkilendiğini bildiren Doğan, "Burada yapılan el sanatları çalışmalarını görünce ben de yapmak istedim. İnsanlar birbiriyle kaynaşıyor. Yeni hobiler ediniyor. Örf ve adetlerimizin kalıcılığı sağlanıyor. Çok mutlu bir şekilde bu kursa katılıyorum. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit Alptürker de boş zamanlarını kursta değerlendirdiğini, burada iğne oyası yapmayı severek öğrendiğini kaydetti.

TORTEK iğne oyası eğiticisi Ümmü Güzel ise Doğan ve Alptürker'in, erkeklerin de bu işi kolayca öğrenebileceğinin en güzel örneğini sergilediklerini kaydetti.

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"

İğne oyası kursunun erkek kursiyerleri, kadınlara "taş çıkarıyor"
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