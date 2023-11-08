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  4. İlk formayı o vermişti! Vitor Pereira Arda Güler'in tüm bilinmeyenlerini açıkladı

İlk formayı o vermişti! Vitor Pereira Arda Güler'in tüm bilinmeyenlerini açıkladı

08.11.2023 16:49 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İspanyol basınına verdiği röportajda eski öğrencisi Arda Güler için övgü dolu açıklamalarda bulundu. Pereira Arda Güler'le ilgili, "Bir döneme damga vuracak. Real Madrid onu dünya çapında önemli bir oyuncu haline getirecek." dedi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalan Arda Güler tamamen iyileşirken, ligde son oynanan Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer almış ancak 0-0 biten maçta süre almamıştı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardında genç oyuncu ile ilgili "Arda yavaş yavaş süre alacak. Rayo maçında çok fazla mücadele vardı, onun için doğru zaman değildi. Sakin şekilde ilerlemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan hHerkesin övgüyle bahsettiği Güler için Fenerbahçe'de ilk kez forma veren Vitor Pereira Marca'ya açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, 19 Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynanan Helsinki maçında Arda Güler'e 16 yaş, 5 ay ve 25 günlükken süre vermişti.

İŞTE PEREIRA'NIN O SÖZLERİ
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"HERKESİN SAYGISINI KAZANDI" 

"HERKESİN SAYGISINI KAZANDI" 

"Bir kulübe geldiğimde genç yetenekleri tanımak isterim ve kural olarak onlardan gelip A takımla antrenman yapmalarını isterim. 16 yaşında bir çocuktan bahsedildiğini hatırlıyorum. Aslında hala öyle ama geldi ve kalitesiyle hemen herkesin saygısını kazandı. Topu Arda'ya verdiklerinde farklı bir şey olacağını hemen anladılar."

"KAHRAMAN OLMAK İSTİYOR"

"KAHRAMAN OLMAK İSTİYOR"

 "Arda özel biri ve 16 yaşında zaten çok özeldi. Her antrenmanda size sanki 'Birinin bana şans vermesine ihtiyacım var' der gibi bakardı. Kendine önem atfetmeye çalışan bir oyuncu değil. Tam tersine çok mütevazı. Çok mütevazı, sadece topun üzerinde bir kahraman olmak istiyor."

"KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORDU"

"KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORDU"

 "Antrenmanlar bitmişti ve o hep daha fazlasını istiyordu. Antrenman bittikten bir saat sonra hala sahadaydı ve sağ bacağını güçlendiriyordu. Duran toplar üzerinde çalışıyordu. Sürekli kendini geliştirmek istiyordu. Ona 'yeter' demek zorundaydık çünkü aksi takdirde sahadan çıkmazdı."

"BÜYÜK BİR TUTKUSU VAR" 

"BÜYÜK BİR TUTKUSU VAR" 

"Arda Güler'in büyük bir tutkusu var. Denediği her şeyde büyük bir istek var. Her zaman rakibin canını yakmak istiyor; ister kontrolle ister pasla ister driplingle ya da şutla.... Ayrıca başkalarının göremediği şeyleri de görüyor."

"TOPU ALAMADIĞINDA SİNİRLENİRDİ" 

"TOPU ALAMADIĞINDA SİNİRLENİRDİ" 

"Fenerbahçe'deyken, 16 yaşındayken, farklı şeyler yapmak için sistematik olarak topu tekrar tekrar istedi ve başarısız olduğunda pes etmedi. Aksine, tekrar denerdi. Dahası, topu alamadığında sinirlendiğini de hatırlıyorum. Her zaman katılmak isterdi. Kişiliği onu gerçekten özel kılıyor."

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Arda Güler Vitor Pereira son dakika fenerbahçe real madrid

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