İlk formayı o vermişti! Vitor Pereira Arda Güler'in tüm bilinmeyenlerini açıkladı

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalan Arda Güler tamamen iyileşirken, ligde son oynanan Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer almış ancak 0-0 biten maçta süre almamıştı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardında genç oyuncu ile ilgili "Arda yavaş yavaş süre alacak. Rayo maçında çok fazla mücadele vardı, onun için doğru zaman değildi. Sakin şekilde ilerlemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan hHerkesin övgüyle bahsettiği Güler için Fenerbahçe'de ilk kez forma veren Vitor Pereira Marca'ya açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, 19 Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynanan Helsinki maçında Arda Güler'e 16 yaş, 5 ay ve 25 günlükken süre vermişti.

İŞTE PEREIRA'NIN O SÖZLERİ

