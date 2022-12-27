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'İlle de Altay Bayındır!' Arda Güler'den sonra yine Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!

27.12.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı iki yenilgi sonrasında toparlanmak isteyen ve Galatasaray derbisine kadar çıkış yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollanda Ligi Eredivisie devi Ajax, şu anda ikinci sırada yer alan sarı - lacivertliler genç futbolcusu Arda Güler'den sonra kalecisi Altay Bayındır için devreye girdi. Dünya devinin sözleşmesini yenilemeyen Bayındır için pusuda beklediği ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Akyazı'da oynanan müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde üst üste 2. kez yenilen sarı - lacivertliler; yeni bir çıkış ararken transfer için flaş bir gelişmeyle karşılaştı. Ocak ayında kadrosuna takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe, bir yandan da bazı oyuncularını takımda tutmaya çalışıyor.

AJAX YİNE KAPIDA

İLK OLARAK ARDA'YI İSTEDİLER

İLK OLARAK ARDA'YI İSTEDİLER

Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Ajax, daha önce Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçmişti.

ŞİMDİ DE ALTAY BAYINDIR

ŞİMDİ DE ALTAY BAYINDIR

Takvim'in haberine göre; dünya devi, bu kez de Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadroya katma hedefiyle atağa kalktı.

ADETA PUSUDALAR

ADETA PUSUDALAR

Sarı - lacivertliler ile sözleşmesini henüz yenilemeyen genç file bekçisinin menajeri ile temasa geçen Ajax'ın adeta pusuda beklediği ifade edildi.

KRİTİK TARİH: 13 OCAK

KRİTİK TARİH: 13 OCAK

Altay Bayındır'ın kontratı 13 Ocak'a kadar yenilenmezse Ajax'ın 24 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini ileteceği aktarıldı.

EĞER YENİLEMEZSE...

EĞER YENİLEMEZSE...

Milli kaleci, Fenerbahçe ile yeni mukavele imzalamaması halinde takımdan bonservisini eline almış olarak ayrılacak.

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