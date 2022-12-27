'İlle de Altay Bayındır!' Arda Güler'den sonra yine Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Akyazı'da oynanan müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde üst üste 2. kez yenilen sarı - lacivertliler; yeni bir çıkış ararken transfer için flaş bir gelişmeyle karşılaştı. Ocak ayında kadrosuna takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe, bir yandan da bazı oyuncularını takımda tutmaya çalışıyor.