'İlle de Altay Bayındır!' Arda Güler'den sonra yine Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Akyazı'da oynanan müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde üst üste 2. kez yenilen sarı - lacivertliler; yeni bir çıkış ararken transfer için flaş bir gelişmeyle karşılaştı. Ocak ayında kadrosuna takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe, bir yandan da bazı oyuncularını takımda tutmaya çalışıyor.
Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Ajax, daha önce Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçmişti.
Takvim'in haberine göre; dünya devi, bu kez de Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadroya katma hedefiyle atağa kalktı.
Sarı - lacivertliler ile sözleşmesini henüz yenilemeyen genç file bekçisinin menajeri ile temasa geçen Ajax'ın adeta pusuda beklediği ifade edildi.
Altay Bayındır'ın kontratı 13 Ocak'a kadar yenilenmezse Ajax'ın 24 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini ileteceği aktarıldı.
Milli kaleci, Fenerbahçe ile yeni mukavele imzalamaması halinde takımdan bonservisini eline almış olarak ayrılacak.