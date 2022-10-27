'İnanılmaz, inanılmaz!' Atletico Madrid - Leverkusen maçında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı! Maç bitti, VAR uyardı ve penaltı kararı çıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun 5. haftasında Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'i konuk etti. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ve her iki takım da Devler Ligi arenasına veda etti. Mücadelenin son dakikalarında ise futbol tarihine geçen anlar yaşandı...

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Atletico Madrid bir köşe vuruşu kazandı. Korner kullanılmadan önce kaleci Jan Oblak da rakip kalede gol aramak için ceza sahasına girdi.

MAÇ BİTTİ AMA VAR UYARDI

Köşe vuruşunun kullanılmasının ardından Leverkusen savunması topu uzaklaştırdı ve hakem Clement Turpin maçın bitiş düdüğünü çaldı.

Müsabakanın bitimiyle beraber Atletico Madrid takımındaki futbolcular; hakeme penaltı itirazlarında bulunurken, VAR sisteminden Turpin'e pozisyonu izlemesi yönünde bir uyarı geldi.

POZİSYONU İZLEDİ, PENALTIYI VERDİ

Hakem Clement Turpin; VAR monitörünün başında yaşananları izledikten sonra topun, Leverkusen savunmasında Hincapie'nin eline çarptığını gördü ve penaltı noktasını işaret etti.

KALECİ KURTARDI

Maçın son düdüğünü iptal eden Turpin'e Leverkusen takımı yoğun şekilde itirazlarda bulunsa da karar değişmedi ve Atletico Madrid'den Yannick Carrasco topun başına geçti. Dakikalar 90+8'i gösterirken Belçikalı futbolcunun kullandığı penaltı vuruşunu Leverkusen kalecisi Hradecky kurtardı.

DİREKTEN DÖNDÜ, ÇİZGİDEN ÇIKTI

Dönen topa Atleticolu bir futbolcu kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak bu kez de direkten döndü. Direkten oyun alanına geri gelen topa ise Mandava vurdu fakat bu sefer de takım arkadaşı Carrasco'ya çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

Tüm bu yaşananların ardından maç bu kez kesin olarak bitti ve skor 2-2 olarak tayin edildi. Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçını izleyen futbolseverler ise sosyal medyadan "İnanılmaz, tarihe tanıklık ediyoruz" şeklinde yorumlarda bulundular. Anbean o anlar...

Görüntüler Exxen'den alınmıştır