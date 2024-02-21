Ireland Baldwin doğum sonrası pozlarını paylaştı! Bedenine dair sözleri gündemde

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı, yakın zamanda Instagram'da doğum sonrası fizyolojisiyle ilgili samimi düşüncelerini paylaştı. Kızı Holland'ı doğurduktan dokuz ay sonra, Baldwin, hamilelik öncesi vücut ölçülerine geri dönme sürecindeki deneyimini anlattığı birkaç sütyen ve iç çamaşırıyla çekilmiş özçekim paylaştı.