İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol! Tekrar tekrar izleniyor...

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile karşılaştı. Sahada adeta İrfan Can Kahveci fırtınası esti.

İNANILMAZ BİR GOL ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru topla ceza sahası dışında buluşan İrfan Can Kahveci, Arjen Robben'i hatırlatan bir gol vuruşu yaparak takımını 2-0 öne geçirdi. Attığı bu gol kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

KARİYER REKORUNU KIRDI

2023-2024 sezonunda 24 maçta 10 gol 5 asist yapma başarısı gösteren İrfan Can Kahveci, kariyerinin en gollü sezonunu geçirerek kendi adına yeni bir rekora imza attı.

