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  4. İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol! Tekrar tekrar izleniyor...

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol! Tekrar tekrar izleniyor...

04.12.2023 21:03 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısına damga vuran İrfan Can Kahveci'nin golü görenleri adeta mest etti. Bu golün ardından kariyer rekorunu kıran İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile karşılaştı. Sahada adeta İrfan Can Kahveci fırtınası esti.

İNANILMAZ BİR GOL ATTI

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Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru topla ceza sahası dışında buluşan İrfan Can Kahveci, Arjen Robben'i hatırlatan bir gol vuruşu yaparak takımını 2-0 öne geçirdi. Attığı bu gol kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

KARİYER REKORUNU KIRDI

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2023-2024 sezonunda 24 maçta 10 gol 5 asist yapma başarısı gösteren İrfan Can Kahveci, kariyerinin en gollü sezonunu geçirerek kendi adına yeni bir rekora imza attı.

Canlı Skor

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