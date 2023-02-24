İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüpten açıklama geldi: İhtiyacımız var!

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir futbol takımı satın almaya hazırlandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İrlanda merkezli LMFM'in aktardığı habere göre, Ilıcalı'nın hedefindeki kulübün İrlanda Premier Lig'de mücadele eden Dundalk FC olduğu belirtilmiş, Ilıcalı'nın İrlanda kulübünü satın alarak genç oyuncularına burada forma şansı vereceği ifade edilmişti.
Bu haberler İrlanda'da şok etkisi yaratırken, Dundalk taraftarları da çıkan haberler üzerine adeta ayaklandı. Görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından kulüp yönetimi satın almayla ilgili taraftarların endişelerini hafifletmek için harekete bir açıklama yaparken, "Çaresiz değiliz" ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada "İngiltere'den gelen haberlerin endişe duyduğunu tamamen anlıyoruz" ifadeleri kullanılırken, "Dundalk FC'deki devralmaların yakın geçmişi hepimiz için oldukça sarsıcıydı. Başka bir kulüple potansiyel bir ortaklığın nasıl çalışabileceğine dair herhangi bir bağlam veya bilgi olmadan, birçok taraftarın daha fazla patron değiştirme konusunda endişeli olması elbette kaçınılmaz."
"Kulüp, medyada belirtildiği gibi ilgili taraflara teklif edilmedi. Bu tür yorumlar, kulübü umutsuzca satmaya çalıştığımız izlenimini veriyor. Gerçek şu ki, sadece satmak için çaresiz değiliz. Kulübü satmaya çalışmıyoruz. Kulüp mali açıdan istikrarlı, ilerliyoruz, Avrupa'ya katılmaya hak kazandık. Bu ikinci sezonumuzda başardık."
"Ancak, sınırlamalarımız konusunda dürüst olmalıyız. Oriel Park'ı aynı anda modernize ederken sahada güçlü bir takımı koruma hedefimize ulaşmak istiyorsak ortaklara ihtiyacımız olacak."
"Son 15 ayda, kulübe yatırım yapma olasılığını araştırmak isteyen 10 ciddi kişi veya grup bize ulaştı. Dundalk Futbol Kulübü'nün gelecekteki gelişiminin, kulübe kişisel olarak sahip olmamızdan çok daha önemli olduğunu her zaman savunduk. Geliştirmeye yardımcı olacak herhangi bir fırsatı değerlendirmemek bizim için çok dar görüşlülük olur. Aksini bildiren haberlere rağmen, üç farklı grupla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmeler, yatırım, hissedarlık, mülkiyet gibi tüm senaryoları içeriyor."
"Kesinlikle hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadı veya kesinleşmedi. Bir anlaşmaya günler içinde varılabilir, birkaç hafta veya ay daha sürebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Bu çok öngörülemeyen bir iş. Kulübün yararına olacaksa, herhangi bir anlaşmayı tamamlayabilmemiz için bizi gerçekten heyecanlandıran bir şey olması gerekecek. Toplum gelişimi, sahada rekabet etmemize yardımcı olma ve tesis iyileştirmeleri, tüm görüşmelerimizin mihenk taşıdır."