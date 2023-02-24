İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüpten açıklama geldi: İhtiyacımız var!

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni bir futbol takımı satın almaya hazırlandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İrlanda merkezli LMFM'in aktardığı habere göre, Ilıcalı'nın hedefindeki kulübün İrlanda Premier Lig'de mücadele eden Dundalk FC olduğu belirtilmiş, Ilıcalı'nın İrlanda kulübünü satın alarak genç oyuncularına burada forma şansı vereceği ifade edilmişti.

Bu haberler İrlanda'da şok etkisi yaratırken, Dundalk taraftarları da çıkan haberler üzerine adeta ayaklandı. Görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından kulüp yönetimi satın almayla ilgili taraftarların endişelerini hafifletmek için harekete bir açıklama yaparken, "Çaresiz değiliz" ifadeleri kullanıldı.