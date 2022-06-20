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ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

20.06.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ISSF Plak Atışları Grand Prix'si, Konya'da skeet final atışlarıyla devam etti.

Konya Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda, 19 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun altıncı gününde atıcılar, madalya için mücadele verdi.

Skeet final atışlarında, kadınlarda Kuveyt'ten Eman Al-Shamaa birinci, Türkiye'den Nur Banu Balkancı ikinci, Azerbaycan'dan Nurlana Jafarova üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Kuveyt'ten Mansour Al Rashidi birinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Saif Bin Futais ikinci, Katar'dan Rashid Saleh Al-Atba üçüncü oldu.

Müsabakaları, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile birlikte takip etti.

Türkiye'nin 16 sporcuyla temsil edildiği organizasyon, yarın düzenlenecek skeet karışık takım sıralama müsabakası ve skeet karışık takım finali ile sona erecek.

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

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