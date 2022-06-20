Müsabakaları, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile birlikte takip etti.

Erkeklerde ise Kuveyt'ten Mansour Al Rashidi birinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Saif Bin Futais ikinci, Katar'dan Rashid Saleh Al-Atba üçüncü oldu.

ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde skeet final atışları gerçekleştirildi

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