İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, piyasa değeri 26 milyon lira olarak belirlenen kürk, cep telefonu, ilaç ve silahların bulunduğu çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Emniyet ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, havalimanı içerisinde 8 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde ele geçirilen malzemeler Emniyet Şube Müdürlüğü binasında sergilendi.

Ekiplerin bir ay içerisindeki denetimlerinde çok sayıda tüfek, tabanca, kılıç, ilaç, elektronik sigara, kozmetik malzemeleri, kol çantaları ve cep telefonuna kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denetimler sonucunda, 8 bin 532 paket elektronik sigara filtresi, 62 elektronik sigara cihazı, 110 paket nargile tütünü, 60 paket sigara, 87 cep telefonu, ünlü markalara ait 5 kol saati, 700 akıllı saat, 4 kürk, 4 çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.

Denetimlerde, 2 Sudan, 2 Lübnan, Mısır ve Rusya uyruklu yolcuda da Türkiye'den çıkışı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olan 3 bin 485 tablet, 76 şişe ilaç ve 250 enjeksiyon malzemesi ele geçirildi. Bu malzemeleri yurt dışına çıkarmaya çalışan kişiler, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu arada anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise belgesi olmayan 4 kurusıkı tabanca ile av tüfeği bulundu.

Piyasa değerinin 26 milyon lira olduğu belirlenen malzemelerin ele geçirildiği denetimler sonucunda 17'si yabancı 18 kişi hakkında işlem yapıldı.