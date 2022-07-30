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İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

30.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baskın yapılan 6 iş yeri ve 9 depoda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan kaçak ürün ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirdikleri piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan ürünleri satmak istedikleri iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak Türkiye'ye getirilen ürünlerin piyasaya sokularak haksız kazanç elde edildiği tespiti üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda temmuz ayı içinde farklı tarihlerde Bağcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Kartal'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalandı.

Baskın yapılan 6 iş yeri ve 9 depoda, 15 bin 640 kol saati, 6 bin 276 güneş gözlüğü, 149 akıllı cep telefonu, 18 tuşlu cep telefonu, 2 bin 419 bluetooth kulaklık, 3 bin 95 kablolu kulaklık, 5 bin 70 adet çeşitli markalarda şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, 297 araç şarjı, 36 hoparlör, 2 bin 300 batarya, 4 bin 320 sigara, 14 bin 65 elektronik sigara likidi, 4 bin 884 elektronik sigara aparatı ve 380 daralı ağırlığı 88,03 gram olan değerli taş ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirtilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan 13 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

- Baskın yapılan 6 iş yeri ve 9 depoda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

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