İstanbul'da öğretmenler tiyatro oyunu sahneledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında öğretmenler tarafından oluşturulan tiyatro toplulukları, İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde oyunlarını icra etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde farklı kademelerde görev yapan öğretmenler hem mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak hem de bir sanat dalıyla ilgilenmek amacıyla Öğretmenler Tiyatro Topluluğu'nu kurdu.

Küçükçekmece Öğretmenler Tiyatro Topluluğu ve Bayrampaşa Tebeşir Tiyatro Topluluğu olarak salgın sürecinde çalışmalarını yürüten öğretmenlerin "Yazmam Gerek" ve "Tahir ile Zühre" isimli oyunları, İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde sahnelendi.

Küçükçekmece Öğretmenler Tiyatro Topluluğu'nun sergilediği Anton Çehov'un eseri "Yazmam Gerek" oyununu yöneten Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Elif Kültüroğlu, amaçlarının tiyatro kültürünü öğretmen ve öğrencilere sevdirmek olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin sınıf duvarlarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Kültüroğlu, "Yüz bin sayfa kitap okutsak, cümle sarf etsek bazen tek bir eylem kadar etkili olmuyor. Bu amaçla tiyatro sevdalısı öğretmenler bir araya gelerek, İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle oyunumuzu hazırladık. Öğrencilerimizi de işin içine kattık. Özel eğitim sınıfı öğrencilerimize de sahnede yer verdik. Sanat, doğru ve kaliteli yapıldığında domino etkisi yapıyor. Biz çok keyif alarak yaptığımız için bu tüm oyunun ruhuna yansıyor. Oyun seyirciyle buluştuğunda ise seyircide aynı etkiyi yansıtıyor." diye konuştu.

Tebeşir Tiyatrosu Öğretmenler Topluluğu'nun sergilediği İsmail Dümbüllü eseri "Tahir ile Zühre" oyununun yönetmeni Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Mahmut Bilal Kaya ise sahneye çıktığında farklı duygular yaşadığını belirtti.

Oyun sonunda izleyicilerden alkış almanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Kaya, "'Sanat öğretir' mottosuyla yola çıktık. Sanatla birlikte öğrenerek devam ettik. Bu yolculukta yaz-kış, sabah-akşam demeden ilerlemeyi hedefledik. Karşımıza çıkan pandemi engelini 'zoom'dan provalar yaparak aştık. Yolda çektiğimiz sıkıntılar, duyduğumuz alkışlarla yer değiştirdi. Şimdi tek hatırladığımız, alkışlarımız ve mutluluğumuz. Bu mutluluğu yeni oyunlarımıza da taşıyacağız." ifadelerini kullandı.