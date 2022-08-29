Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden adaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Karaada'da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

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