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İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.08.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme, Foça, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, göçmen kaçakçısı 4 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta Çeşme ilçesi Karaada'da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden adaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında ise geri itilen 5 can salı içerisindeki 116 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmen kaçakçısı 1 kişi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Ekipler, 26-28 Ağustos arasında Çeşme, Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 267 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı 3 kişiyi yakaladı.

Kurtarılan toplam 386 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 386 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir sahil güvenlik komutanlığı

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