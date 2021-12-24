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İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

24.12.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen ihracat kapılarından olan İzmir Limanı'nda bu yıl ocak-kasım döneminde 8 milyon 355 bin 356 bin ton yük elleçlendi.

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü verilerine göre, limanda ithalat ihracat işlemi yapılan yüklerin 4 milyon 480 bin tonunu konteynerler oluşturdu.

Buğday, arpa, mısır, çimento gibi dökme yük elleçlemesi ise 2 milyon 980 bin tonla ikinci oldu.

Bu dönemdeki yüklerin yaklaşık 3 milyon 650 bin tonunu ithalat, 4 milyon 850 bin tonunu ihracat oluşturdu.

Ege Bölgesi'nin en büyük limanları arasında yer alan İzmir Limanı, konteyner başta olmak üzere genel kargo, dökme katı, dökme sıvı, RO-RO ve yolcu gemilerine hizmet veriyor.

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

İzmir Limanı'nda yılın 11 ayında yaklaşık 8,5 milyon ton yük elleçleme yapıldı

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