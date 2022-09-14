Jorge Jesus'tan şaşırtan açıklama! ''Grubun favorisi Rennes ve Dinamo Kiev!''

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Jorge Jesus, Rennes maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Rennes'in çok iyi bir ekip olduğunu ifade eden Jesus, Fenerbahçe'nin gruplardaki şansını değerlendirdi.

"RENNES VE DINAMO KIEV FAVORİ"

Sarı-lacivertlilerin grubunda, Rennes ve Dinamo Kiev'in favori olduğunu açıklayan Jesus, "Yarın zor bir maça çıkacağız. Rennes, Fransa Ligi'nin bir takımı. Grubun 2 favorisi var, Rennes ve Dinamo Kiev. Yarın da üstümüze düşen her şeyi yapacağız. Futbolda takımların değerine baktığınızda size bazı fikirler veriyor. Favoriler bence Dinamo Kiev ve Rennes. Şu andaki fikrim bu. İki takım grubun favorisi konumunda." ifadelerini kullandı.

"SAHADA BİZE PROBLEM ÇIKARTACAKLAR"

Jorge Jesus: "Rakibimizin mükemmel oyuncuları var. Ligde şu an 6. sıradalar. Muhakkak sahada bize problem çıkartacaklar. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar aynı bizim gibi. Umarım takımım değerini gösterir."