''Jorge Jesus'u bugün kovarım'' demişti... Rennes maçı sonrası tekrar gündeme geldi

Fenerbahçe'nin müthiş bir mücadele ortaya koyup Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin gruptan çıkma şansı bir hayli arttı. Otoriteler tarafından bir üst tura çıkma şansına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe için Kemal Belgin'in sözleri tekrar gündeme geldi.

FENERBAHÇE'YE ŞANS VERMEMİŞTİ

Rennes maçı öncesi basın toplantısında konuşan Jorge Jesus, grubun favori olmadıklarını ve favorilerin Dinamo Kiev ile Rennes olduğunu ifade etmişti. Herkesi şaşırtan bu açıklamayı yapan Jorge Jesus'a ilk tepki tecrübeli spor yorumcusu Kemal Belgin'den gelmişti.

"JORGE JESUS'U BUGÜN KOVARIM"

A Spor'da yayınlanan programda Jorge Jesus'un bu sözlerini eleştiren Kemal Belgin, "Bu sözleri kullandığı an Jorge Jesus'u bugün kovarım. Böyle bir açıklama yapılabilir mi? Sen kimsin? Dinamo Kiev çok büyük takım mı? Takım bütçen Rennes'ten bile fazla! Sadece Bruma'nın maliyeti 92 milyon TL. Jorge Jesus kendine gelmeli" demişti.

RENNES BERABERLİĞİ SONRASI TARAFTARLAR HAK VERDİ

Fenerbahçe'nin Fransa deplasmanında Rennes ile berabere kalmasının ardından Kemal Belgin'in sözleri yeniden gündeme geldi. Jorge Jesus'u eleştiren tecrübeli yorumcuya hak veren taraftarlar, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi küçümsememesi gerektiğini savunuyor.